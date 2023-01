Reintrodurre il vino nel decorso post operatorio dei pazienti, per il benessere fisico e psichico

Un progetto dell’Ospedale San Raffaele, in partnership con la Fondazione Cotarella, di Famiglia Cotarella, spiegato dall’Urologo Umberto Capitanio. “Utilizziamo quantità controllate di vino con delle precise caratteristiche nutrizionali che possono avere effetti benefici, e antiossidanti. Ma guardiamo anche ad aspetti non strettamente medicali o post chirurgici come, per esempio, gli effetti sul benessere psichico e sull'umore”.

