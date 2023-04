Réva, Docg Barolo Cannubi 2019

Di proprietà di Miroslav Lekes, dal 2011, Réva, oggi con 23 ettari vitati a biologico, per una produzione complessiva di 70.000 bottiglie, è gestita da Daniele Gaia con l'aiuto dell'enologo Gabriele Adriano e si distingue tra le più significative novità recenti dell’areale. Al centro della sua produzione, i classici vini della zona, ben rappresentati dai Cru Ravera, Cannubi e Lazzarito. Il Barolo Cannubi 2019, maturato per 24 mesi in legno grande, possiede profumi di rosa, liquirizia, erbe officinali e ciliegia su base speziata. In bocca, la trama tannica è presente ma delicata, declinandosi con buona fragranza e ritmo, anche nel finale lungo, segnato da ritorni fruttati.

