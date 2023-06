Ricasoli 1141, Toscana Igt Vin Bianco Castello di Brolio San Barnaba 2020

In tutto 1,18 ettari, la vigna di Sanbarnaba, una piccola particella del podere di Tarci, reinnestata nel 2018 con una selezione massale aziendale di Trebbiano: è da qui che comincia il percorso del “Vin Bianco” di Brolio, legato alla tradizione ma interpretato alla maniera contemporanea. La leggenda vuole che in quel podere fosse stato eretto a difesa dalla grandine un tabernacolo dedicato a Sanbarnaba, protettore delle vigne e a lui è stato intitolato vino e vigna. L’universo bianchista, lo sappiamo, è oggi forte più che mai e la scelta del Trebbiano effettuata dal Castello di Brolio si inserisce in un filone in crescita nell’areale del Chianti Classico, che segnala un ritrovato interesse per una varietà storica e significativa per tutto il comprensorio. La versione 2020 è vinificata in anfore di cocciopesto toscano, con macerazione sulle bucce della durata di tre mesi ed un ulteriore maturazione di un anno in anfora, in acciaio e in tonneau di secondo e terzo passaggio. Al naso prevalgono le note di limone e mela maturi, con tocchi leggermente ammandorlati. In bocca, il sorso è sapido e salino, terminando con un finale ben profilato su echeggi di frutta secca.

(fp)

Copyright © 2000/2023