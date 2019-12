Ristorante: Il Papavero

Non necessariamente la cucina stellata significa spendere cifre da capogiro. Un esempio eccellente di questa buona, in tutti i sensi, pratica arriva dal Papavero di Eboli. Fabio Pesticcio in cucina e Roberto Gigantino in sala sono la coppia che fa, di questo ristorante, uno dei locali dal rapporto qualità prezzo più equilibrato che si possa incontrare. Da 10 anni sulla proposta del locale troneggia la stella Michelin, la prima ad arrivare nel sud della provincia di Salerno. Carta dei vini con tanti spunti di interesse e di curiosità e, evidentemente, sempre intrigante la proposta gastronomica matura e solida. L’obiettivo è preciso: offrire un pranzo o una cena tutta giocata sulle stagioni e il territorio. Ecco allora il baccalà mantecato, sfoglia di pomodoro, pane affumicato e chips; la pasta mista con polpo, spuma di patate, olive, pomodoro affumicato, salsa al prezzemolo; il millefoglie di cernia con scarole, olio alle olive nere di Gaeta e granella di mandorle; la creme brulée fredda o il babà senza glutine con frutta, solo per fare alcuni esempi.

