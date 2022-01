Ristoranti aperti per legge, ma chiusi e svuotati da quarantene e paura dei contagi da Covid

Tra limitazioni, poca clientela per la mancanza di presente straniere, smart working e paura della variante Omicron, passando per l’aumento dei costi di energia e materie prime, le difficoltà profonde della ristorazione italiana in questo avvio di 2022 secondo Cristina Bowerman, chef della Glass Hosaria di Roma e presidente degli “Ambasciatori del Gusto”, Claudio Sadler, del ristorante Sadler di Milano e vertice de “Le Soste”, e Aldo Cursano, vicepresidente vicario della Fipe.

Copyright © 2000/2022