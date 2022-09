Roberta Garibaldi: l’Italia si conferma il Paese più desiderato al mondo per l’enogastronomia

“Sotto l’egida dei Ministeri delle Politiche Agricole e del Turismo, l’Enit sta redigendo le linee strategiche del turismo enogastronomico per costruire una serie di azioni per supportarne la crescita. Il Forum sarà una vetrina mondiale, e in autunno dedicheremo una campagna importante all’enogastronomia”. Così, a WineNews, Roberta Garibaldi, ad Enit, che domani aprirà il “Food&Wine Tourism Forum” a Grinzane Cavour. Il Ministro Garavaglia oggi ha comunicato lo stanziamento di 30 milioni di risorse per il settore, destinate a raddoppiare grazie alle Regioni.

Copyright © 2000/2022