Roscioli Salumeria e Cucina

Roscioli a Roma, è sicuramente un punto di riferimento per i gourmet sia per storia che per qualità dei suoi prodotti, selezionati con grande attenzione. Anche in tempo di Covid. La sua Salumeria con Cucina è aperta tutti i giorni ed in più fornisce il servizio da asporto o a domicilio. Nel menu “delivery” si può scegliere, per esempio, tra il bis di Mariozzo (maritozzo romano con robiola di Roccaverano, porchetta e alici del Cantabrico), il maialino del Chianti (a lenta cottura con profumi mediterranei, olive, capperi, su pane carasau e verdure miste), il tonno rosso stagionato sott’olio (tonno cotto al vapore con carciofi romaneschi alla griglia e cipolline borettane al balsamico), il gratin di penne rigate (con coda alla vaccinara e ricotta al forno), la crema di cicerchie (capesante scottate al profumo di santoreggia e pioppini fritti) e da ultimo il frangipane di noci pecan (con gelato al miele, arancio caramellato e semi di sesamo) o la chantilly all’italiana (con banane al rum e cialda al cacao).

Copyright © 2000/2020