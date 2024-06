Ruffino, Docg Chianti Classico Ducale Riserva 2021

La cantina con base a Pontassieve ha una lunga storia commerciale alle sue spalle. Oggi è di proprietà del gigante a stelle e strisce Constellation Brands, ma continua a mantenere il suo baricentro fondamentale proprio tra le colline della Toscana, con la produzione nella denominazione del Chianti Classico a distinguersi sia per storia di alcune sue etichette che per qualità. È il caso senz’altro del Chianti Classico Ducale Riserva 2021, maturato in legno grande per 24 mesi. I suoi profumi rimandano alle viole e alle prugne, con tabacco e spezie a rifinitura. In bocca il sorso possiede volume e contrasto, sviluppandosi ben articolato e terminando ampio su ritorni fruttati e speziati.

(fp)

