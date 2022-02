“Russia e Ucraina mercati importanti per il vino, le conseguenze delle sanzioni preoccupano”

A WineNews le parole di Vittorio Cino, dg Federvini: “la Russia in particolare è un mercato molto importante per gli spumanti. Tanti timori, non solo per le esportazioni, ma anche, e soprattutto, per l’impatto dei costi crescenti di energia e materie prime. Servono misure compensative per i rincari, che erano già pesanti prima del conflitto. Oggi siamo ancora più preoccupati, ovviamente, e questa richiesta resta sul tappeto”.

