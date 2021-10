Salubrità del prodotto, rispetto dell’ambiente, etica del lavoro: il Dna delle cooperative del vino

A WineNews, da Vivite, Luca Rigotti, vertice del vino dell’Alleanza delle Cooperative, e presidente di Mezzacorona, una delle eccellenze italiane: “in questi anni fatti passi da gigante su qualità del vino, internazionalizzazione e sostenibilità. Ma sono percorsi che non hanno traguardi, solo tappe, e si deve crescere ancora. Ma serve il supporto delle istituzioni anche sul fronte degli investimenti per fare ricerca. E per educare al bere consapevole, vero argine contro l’abuso”.

