San Felice, Doc Bolgheri Superiore Bell'Aja 2019

San Felice, griffe storica dell’areale del Chianti Classico, è arrivata di recente (2016) tra i vigneti di Bolgheri, con i suoi 6 ettari di vigna in località Le Sondraie, da cui sono ottenuti, per adesso un Bolgheri Rosso e un Bolgheri Superiore, a cui proprio quest’anno ha aggiunto l’acquisizione dell’azienda Batzella (7,5 ettari a vigneto), piccola realtà storica del bolgherese. Il Bolgheri Superiore 2019, affinato per 18 mesi in barrique, profuma di frutta rossa matura, con note speziate tocchi di cacao e rimandi balsamici. Ben profilata la bocca, con uno sviluppo tendenzialmente vivace benché non manchi struttura e polpa. Finale intenso e dai richiami ancora balsamici.

(fp)

