San Leonardo, Doc Trento Brut Blanc de Blanc Marchesi Guerrieri Gonzaga Riserva Privata 2018

Nel panorama enoico del Trentino la Tenuta San Leonardo dei Guerrieri Gonzaga occupa una speciale posizione per la sua produzione di alto livello, soprattutto rossista. Nasce qui infatti uno dei migliori tagli bordolesi all’italiana, costantemente nell’eccellenza assoluta di questa tipologia. Ma nell’azienda con sede ad Avio - 45 ettari a vigneto in biologico per una produzione complessiva di 350.000 bottiglie - si è dapprima intrapreso anche un percorso bianchista per poi passare anche alla spumantizzazione, ciliegina sulla torta per una realtà costantemente impegnata ad alzare la propria asticella qualitativa. Il Blanc de Blancs Riserva Privata 2018 - che sosta sui suoi lieviti per 60 mesi - ha un bagaglio aromatico che possiede tratti floreali e leggermente fruttati, con tocchi di pan-brioche e lampi affumicati; in bocca, il sorso è pieno, fragrante, continuo e dalla carbonica fine. Lo sviluppo è ben profilato e il vino si congeda sapido, ampio e persistente, con richiami agrumati e toni gessosi a contrasto. Il progetto dedicato alla Doc Trento ha ormai superato i dieci anni di esperienza (primo Metodo Classico prodotto nell’annata 2015), trovando una sua identità definita attorno a tre etichette (questa Riserva Privata, la Cuvée Pietra e la Riserva 100), alimentate dalle uve provenienti da nove ettari conferiti alla famiglia da Pressano, in Val di Cembra, per un totale di 60.000 bottiglie all’anno.

(fp)

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