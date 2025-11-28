02-Planeta_manchette_175x100
BEST BUY

San Leonardo, Doc Trento Brut Blanc de Blancs Marchesi Guerrieri Gonzaga Cuvée Pietra 2021

BLANC DE BLANCS, BRUT, MARCHESI GUERRIERI GONZAGA, SAN LEONARDO, TRENTODOC, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 52.612
Prezzo allo scaffale: € 30,00
Proprietà: Marchesi Guerrieri Gonzaga
Enologo: Carlo Ferrini
Territorio: Trento

È sottile ed elegante, in pieno stile San Leonardo, la Cuvée Pietra 2021 firmata Marchesi Guerrieri Gonzaga: albedo e vaniglia, ananas, erbette di campo e lievi note di violetta si aggiungono alle sensazioni rocciose, ben presenti anche al sorso astringente e sapido, agrumato e dolce nel finale. Esordito in punta di piedi, con il garbo che contraddistingue la famiglia, il progetto dedicato alla Doc Trento ha ormai raggiunto i dieci anni di esperienza, iniziato con l’annata 2015 della Riserva Privata, trovando una sua identità. Solo due etichette e solo Chardonnay, provenienti da nove ettari conferiti alla famiglia da Pressano, nella vocata Val di Cembra, per un totale di 60.000 bottiglie all’anno.

(ns)

