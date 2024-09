Sana Food e Slow Wine Fair in sinergia, dal 23 al 25 febbraio 2025, guardando all’horeca

La strategia di BolognaFiere nelle parole di Claudia Castello, Exhibition Manager di Sana. “Abbiamo ridefinito le nostre manifestazioni per canale di visitatori, ed in questo caso guardando a ristoranti, osterie e bar, con il settore del biologico e del biodinamico, ma più in generale di tutto quello che è salutare e sostenibile, non solo guardando al cibo, ma anche al territorio e al lavoro, in grande crescita. Saremo una piattaforma in questo senso, anche con l’Osservato Nomisma e con 100 Giorni Sani. Con Slow Wine non solo sinergia, ma anche una visione comune”.

