Sandra Ianni: “la ricerca di erbe spontanee va di moda, ma non ci si può improvvisare botanici”

“I fiori commestibili sono oltre 1.500, ma non ci si può improvvisare botanici”, perché “tutto ciò che è naturale non è detto sia benefico”. Il foraging di erbe spontanee con gli esperti è di moda, “ma serve prima di tutto ad imparare a riconoscere quelle che si possono mangiare. E ad essere parsimoniosi nell’approvvigionarsi nella natura”. Così, a WineNews, la scrittrice Sandra Ianni, autrice di “Fame di fiori. Nutrirsi di bellezza”. “Non si può raccogliere tutto ciò che è commestibile per portarlo a casa e lasciarlo appassire privando api ed insetti del loro - e del nostro - nutrimento”.

