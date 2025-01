Santa Margherita, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut 52 2023

Nel 1952 il Gruppo Santa Margherita ha iniziato a produrre vino nel Conegliano Valdobbiadene, a partire dalla fondazione dell’azienda a Portogruaro nel 1935. Si è poi concentrata sulla produzione di Pinot Grigio espandendosi in Trentino-Alto Adige, per poi tornare in Valdobbiadene nel 2013 con l’acquisizione della Tenuta di Refrontolo e di 18,5 ettari di vigna. Il Brut 52 2023 profuma di fiori di nespolo giapponese, mela e pesca bianca, con qualche nota erbacea e mentolata che torna anche nel sorso fresco e fruttato, dal finale dolce di caramella alla pesca. La Linea Selezione Prosecco Docg prevede anche un Rive di Refrontolo, un Cartizze e un’etichetta dedicata all’Inter.

(ns)

