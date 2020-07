Se il Chianti Classico in cantina diventa liquidità per le aziende e garanzia del credito bancario

La novità nell’accordo tra Consorzio del Chianti Classico e Banca Mps, grazie al CuraItalia. Giovanni Manetti: “è uno strumento innovativo, dedicato a chi produce vini da uve di proprietà, quelli che chiamiamo produttori primari. E guarda al lungo termine, non solo all’emergenza Covid. Che è durissima per tutti, ma dopo mesi difficilissimi, a giugno 2020 abbiamo registrato una crescita sul 2019, che ci fa ben sperare per un recupero da qui a fine anno”.

