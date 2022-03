Secondo Marco, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2013

Ottenuto dopo un appassimento di 120 giorni delle uve, una macerazione sulle bucce di 45 giorni e un invecchiamento di 3 anni e sei mesi in legno grande, l’Amarone Classico 2013, possiede profumi di frutti di bosco maturi, ciliegia in confettura e tocchi di pepe, tabacco e cioccolato. In bocca, il sorso è caldo e succoso, dai tannini ben risolti e dallo sviluppo caratterizzato da una sottile e continua vena aromatica che sa di pietra focaia, ad alimentare un finale largo dove ritornano rimandi fruttati e tostati. Nel 2008 Marco Speri decideva, con il supporto del padre Benedetto, di avviare il suo progetto personale a Fumane, nel cuore della Valpolicella. Un’azienda che si è fatta conoscere meritoriamente, proponendo una viticoltura attenta, per una materia prima che dovrà affrontare l’appassimento, e una gestione enologica altrettanto accurata, che vede in cantina la presenza di tini d’acciaio, cemento e legno grande per ospitare vini costruiti per durare nel tempo. L’estensione dei terreni vitati è 15 ettari, da cui si ottengono 75.000 bottiglie a costituire la produzione complessiva di questa realtà.

(fp)

