Sensori, dati, genetica, intelligenza artificiale: il futuro del vino passa dalla tecnologia

A WineNews le esperienze e le visioni di chi ha investito in progetti, aziende e startup che guardano al futuro, dalla vigna alla consumatore. Tra soluzioni “smart” per la gestione del vigneto, che consente di produrre meglio sfruttando meno le risorse naturali ed il suolo, applicazioni dell’intelligenza artificiale per predire “il gusto” di un vino e capire se incontrerà i gusti dei consumatori, senza dimenticare, ovviamente, la genetica.

Copyright © 2000/2024