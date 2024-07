Serra Ferdinandea, Doc Sicilia Bianco 2021

Il Sicilia Bianco di Serra Ferdinandea 2021 è fermentato in legno ed acciaio e poi maturato in rovere di varia misura per 9 mesi. I suoi profumi rimandano all’erba fresca e alle nespole, con tocchi di pietra focaia. In bocca si alternano sensazioni di pienezza e di fragranza, in uno sviluppo continuo e dal finale sapido appena tostato. Serra Ferdinandea riunisce la visione enoica della pluri-premiata famiglia Planeta e Oddo dall’alto di una vigna prospiciente quel tratto di mare dal quale nel 1831 comparve per pochi giorni l’Isola Ferdinandea. I vini aziendali uniscono varietà siciliane e francesi; così come le due aziende protagoniste del progetto: Oddo dalla Francia e Planeta dalla Sicilia.

