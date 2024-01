“Siamo la banca della “Dop Economy”, agroalimentare e vino fanno parte della nostra storia”

A WineNews Maurizio Bai, Chief Commercial Officer Imprese e Private di Banca Monte dei Paschi di Siena: “il vino italiano è l’essenza della qualità italiana, ambasciatore della qualità del nostro Paese. É un settore che sa dialogare bene con le banche, alcuni strumenti, come il Pegno Rotativo, nascono proprio dal lavoro fatto insieme alle imprese e ai consorzi del vino, e ancora prima lo facevamo con il Parmigiano Reggiano ed il Grana Padano. Chi ha fatto qualità negli anni ha messo radici come la vite, ed ha fondamentali solidi per guardare al futuro”.

