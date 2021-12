Signorvino: il 2021 anno del rilancio, il 2022 sarà l’anno dell’internazionalizzazione

“Il 2021 è stato un anno complesso, migliore del 2020, ma cominciato in salita, per poi normalizzarsi in estate. La gente ha ancora voglia di uscire e stare insieme. A fine anni stiamo superando in numeri del 2019, e nel 2022 apriremo i primi punti vendita all’estero, a Varsavia, per poi puntare al resto d’Europa”. Così Federico Veronesi. Nelle parole di Luca Pizzighella dati e tendenze dell’Osservatorio Signorvino, con Primitivo di Manduria ed Etna sugli scudi.

