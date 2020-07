Sta bene, ad oggi, il vigneto Italia, senza problemi idrici o di malattie. Premesse per un buon 2020

Un primo “check up” tra i filari del Belpaese con Attilio Scienza, tra i massimi esperti di viticoltura e docente dell’Università di Milano. “Molte aziende si sono concentrate sulla cura dei vigneti e si vede. In generale non ci sono particolari problemi legati alle patologie della vigna, e anche la situazione idrica fino ad ora è stata buona. Premesse per una vendemmia che speriamo possa dare vita a buoni vini con i quali brindare al superamento di questa emergenza”.

Copyright © 2000/2020