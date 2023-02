“Sul Pnrr per l’agricoltura alcune misure tirano, altre no, ne riparleremo in Commissione Ue”

A WineNews Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr. “Lavoriamo insieme al collega dell’Agricoltura Lollobrigida, ragioniamo sulla rimodulazione delle risorse per il settore in sede europea. Sul tema delle etichette irlandesi con gli “health warning” la posizione contraria del Governo italiano è dura e netta, come già dimostrato con atti e documenti ufficiali”.

