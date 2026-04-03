Talestri, Docg Amarone della Valpolicella Passione 2016

L’Amarone si chiama “Passione”, il Ripasso “Gentilezza”, il Valpolicella Superiore “Determinazione”, il Metodo Classico “Istinto” e il Pas Dosé “Ambizione”. Se leghiamo ogni nostro progetto all’emozione che lo ha accompagnato (disegnandolo in etichetta), lo rendiamo immediatamente leggibile e comprensibile agli altri. E non si fa fatica a capire la passione (e pazienza - sinonimi in Veneto) che servono per fare un Amarone, come è chiarissima la mano leggera che serve per non rendere il Ripasso caricaturale. Il Valpolicella Superiore è stato fortemente voluto, mentre l’istinto è stato necessario per dare coraggio ad un impeto creativo; ancor di più per fare una bollicina estrema come un Dosaggio Zero: ecco l’ambizione. Questa è Talestri: un’azienda giovane, nata nel 2008 con i primi vigneti, ma vinificata solo nel 2015. A capo ci sono le tre sorelle Marcato - Anna, Lisa e Francesca - che hanno voluto continuare quel mestiere del padre e dei suoi fratelli, che hanno respirato fin da bambine. Talestri è il nome di una donna guerriera, leggendaria regina delle Amazzoni della mitologia greca; simbolo di quella forza, tenacia e determinazione che le 3 sorelle usano per realizzare i loro sogni. Passione 2016 profuma di frutti di bosco e rovi, di liquirizia e di pepe: fitto e profondo al naso, così anche la sua trama in bocca, dai tannini carnosi e sapidi e dal lungo finale al sapore di amarena ed erbe aromatiche.

(ns)

Copyright © 2000/2026