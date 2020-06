Tannico: “non solo per noi, ma per tutto l’e-commerce enoico, è il momento del salto di qualità”

A WineNews Marco Magnocavallo, fondatore della piattaforma italiana di riferimento, appena acquisita al 49% da Campari per 23,4 milioni di euro. “Ora è fondamentale più che mai non tradire la fiducia di cantine e clienti, e dei tanti che hanno guardato a questo canale per la prima volta nel periodo di lockdown. I dati ci dicono che molti di loro continuano ad acquistare vino via web anche ora che i canali tradizionali stano riaprendo. E-commerce canale importante per tante piccole cantine”.

