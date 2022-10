Tartufo, annata avara. Ma prezzi non allineati alla scarsità. “C’è un problema di tracciabilità”

A WineNews Riccardo Germani, presidente dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani. “La siccità estiva peserà molto sulla cavatura, non credo che si troveranno tartufi bianchi apprezzabili, soprattutto al Nord, prima di novembre o dicembre. Ma i prezzi non salgono come dovrebbero vista la scarsità, e viene il sospetto che ci sia molto prodotto straniero sul mercato, raccontato come italiano ma che di italiano non ha nulla” ...

