Tascante, Doc Etna Rosso Contrada Sciaranuova V. V. 2019

A Sciaranuova, contrada tra Montelaguardia e Passopisciaro, in meno di cinque ettari vitati circondati da otto ettari di castagneti, la Tenuta Tascante - la dependance etnea del marchio siciliano d'avanguardia Tasca d’Almerita - produce due diversi Etna Rosso, da due distinti vigneti. Il Contrada Sciaranuova VV (ovvero “vigna vecchia”) nasce da ceppi impiantati nel 1961, a 730 metri sul livello del mare. Maturata per 12 mesi in parte in legno grande e in parte in tonneau di terzo passaggio, la versione 2019 profuma di ginestra, bacche di ginepro e fragole, con tocchi speziati e balsamici. In bocca il sorso è fine e ben calibrato, dai tannini leggeri e dal finale ampio e dai ritorni balsamici.

(fp)

