Tassoni, Cedrata

Tassoni, storica azienda nata nel 1793 sulle rive del Lago di Garda, produce da sempre al suo interno gli aromi, esclusivamente naturali, seguendone tutta la filiera, dalla selezione dei frutti, i Cedri Diamante di Calabria, fino all’imbottigliamento. Negli anni ‘50 ha lanciato la “Cedrata già pronta nella sua dose ideale” e, da allora, è divenuta un vero e proprio simbolo del Made in Italy, con la sua bottiglietta di vetro “a buccia d’agrume” da cui traspare il colore giallo intenso, senza bisogno di etichetta per essere riconosciuta. Una bevanda squisitamente estiva, ma non soltanto. Anche nelle giornate delle feste appena passate Tassoni (dal 2021 nel Gruppo Lunelli) è stata protagonista con il suo cocktail - l’Apertass - offrendo sul proprio sito il “Kit Apertass” completo (composto dal Bitter Tassoni, dalla Cedrata Tassoni, 2 calici firmati Tassoni, 2 stirrer per la miscelazione,) per preparare l’Aperitivo Tassoni, che unisce il gusto unico e fresco della Cedrata al Bitter Tassoni.

