Tedeschi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi Riserva 2017

C’è anche il Capitel Monte Olmi fra le etichette che la famiglia Tedeschi ha deciso di custodire nel suo archivio storico: 27.000 mila bottiglie che dal 1974 al 2017 testimoniano la capacità evolutiva dell’Amarone e una storia iniziata da Renzo Tedeschi, fra i pionieri a vinificare separatamente i cru in Valpolicella. E il Monte Olmi è proprio il primo vino a nascere da questa intuizione, da una vigna terrazzata di 2,5 ettari a Pedemonte. La Riserva 2017 accoglie il naso con note dolci di cuoio, tabacco, prugna in confettura e chinotto che si rincorrono anche in bocca, lungo un sorso dolce e morbido in ingresso, poi sapido e vegetale, che tiene testa al calore pepato.

(ns)

Copyright © 2000/2024