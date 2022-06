Tedeschi, Docg Amarone della Valpolicella Classico La Fabriseria Riserva 2015

La conoscenza approfondita del territorio ha reso l’azienda della famiglia Tedeschi un riferimento della Valpolicella e le sue etichette sono davvero una sicurezza. In più, nel recente passato, c’è da aggiungere anche un cambio di passo stilistico, verso vini più raffinati e chiaro-scurali, sempre più in equilibrio e dalla beva più agile. Come è nel caso dell’Amarone La Fabriseria Riserva 2015 che possiede aromi intensi sul frutto rosso sotto spirito, ma anche lampi dai rimandi alle erbe aromatiche e alle spezie, con tocchi leggermente balsamici. In bocca, il sorso è succoso, il frutto è dolce ma contrastato dall’acidità, che lo rinvia ad un finale non privo di ampiezza.

