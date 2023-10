Tenuta Meraviglia, Doc Bolgheri Superiore Maestro di Cava 2018

Dal bicchiere di Maestro di Cava 2018 si palesano sentori di frutta a bacca rossa e nera matura, note verdi che tendono al balsamico, menta e alloro soprattutto, con lieve nota minerale e salina, spezie dolci di fondo a indicare un uso elegante del legno di maturazione. Bocca ampia e avvolgente, dal frutto polputo e dalla notevole freschezza, che integra tannini maturi e ben estratti. Tenuta Le Colonne e, appunto, Tenuta Meraviglia (che inaugureranno in previsione entro il 2024 una straordinaria cantina ricavata da una ex cava) sono le aziende bolgheresi del gruppo Dievole, marchio antichissimo dell’enologia toscana in quota al gruppo Bulgheroni Family Vineyards dal 2012.

