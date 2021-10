Tenuta San Guido, Doc Bolgheri Sassicaia 2018

Se c’è un’etichetta italiana che "non sbaglia un colpo” questa è certamente quella con impressa la stella con la rosa dei venti tratta dallo stemma degli Incisa. Anche con l’annata 2018 (50esima vendemmia dalla prima etichetta), il Sassicaia è vino che declina con agilità raffinate sfumature, pur in un contesto quanto mai mediterraneo. Dal colore rubino profondo e brillante, ha un aristocratico profilo olfattivo, che si distingue per ampiezza e persistenza: piccoli frutti neri, mirto, ciliegia scura matura, spezie, erbe officinali e tabacco. In bocca, tannini fini e dolci, altro “marchio di fabbrica” del Sassicaia, fanno da cornice ad un frutto nitido e tonico, lunghissimo il finale ben scandito dall'acidità.

