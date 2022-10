Tenuta San Guido, Doc Bolgheri Sassicaia 2019

La 2019 è stata un’annata significativa nel bolgherese, ma non lo possiamo considerare un millesimo poco ricco. Da qui, il percorso di un vino ben eseguito, in generale, compie uno svolgimento certamente di eccellenza aromatica e gustativa, ma è difficile che perda in ricchezza. La magia del Sassicaia degli Incisa della Rocchetta sta proprio ne suo rigore stilistico, che declina sempre con eleganza raffinate sfumature, pur in un contesto quanto mai mediterraneo. La versione 2019 conserva la sua inconfondibile leggiadria aromatica con qualche tocco fruttato in più e la bocca è un po’ più densa, ma i suoi tannini restano fini e ben profilati. La magia del Sassicaia, appunto.

(are)

Copyright © 2000/2022