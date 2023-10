Tenuta San Guido, Doc Bolgheri Sassicaia 2020

Il Bolgheri Sassicaia 2020 è armonico e compatto al naso, che rimanda a nitidi sentori di frutti di bosco scuri freschi, ciliegie nere, macchia mediterranea, agrumi aromatici e spezie, a cui si somma un delicato fondo minerale iodato quasi marino, magistralmente supportato dal rovere di affinamento. Fresca, succosa ed elegante la bocca, dalla fenomenale carica aromatica, in grande equilibrio il frutto con la fitta dote tannica per un finale lungo e tridimensionale, che lascia il palato fresco e appagato. E se c’è un’etichetta iconica italiana che “non sbaglia un colpo”, inutile dirlo, questa è certamente quella con impressa la stella con la rosa dei venti, tratta dallo stemma degli Incisa.

(are)

Copyright © 2000/2023