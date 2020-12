Terraneo: “a dicembre recupero delle vendite, ma si fa sentire l’erosione del potere d’acquisto”

A WineNews il presidente dell’Associazione delle Enoteche Italiane, Vinarius. “Chi ha liquidità, spende in etichette importanti il budget allocato per le cene al ristorante, ma chi ha meno entrate deve ridurre la spesa, anche dei regali. Che diventano meno costosi, e allora magari si passa dal Franciacorta al Prosecco. Continuano a tenere denominazioni come Brunello di Montalcino e Amarone della Valpolicella”.

Copyright © 2000/2020