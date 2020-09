Terraneo (Vinarius): a luglio e agosto tornano a correre le vendite in enoteca

Dopo le difficoltà del lockdown, l’estate fa ripartire consumi ed acquisti, anche in enoteche, nonostante il calo del turismo internazionale, come racconta a WineNews Andrea Terraneo, presidente di Vinarius, l’Associazione Enoteche Italiane. “Le grandi città e le città d’arte soffrono ancora un po’. Segnale curioso arriva dal trend delle bollicine: la gente sembra avere una grande voglia di festeggiare. A livello lavorativo, sorprende il trend della regalistica, che sembra in ripresa”.

