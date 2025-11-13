02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Italia

VINO E AFFARI

Torrevento è di nuovo tutta “sua”: la cantina pugliese ha riacquistato il 51% da Prosit Group

Torna, così, sotto un unico “cappello” il 100% delle Cantine Torrevento, tra le realtà più importanti di Puglia, guidate da Francesco Liantonio
ACQUISIZIONI, CASTEL DEL MONTE, CONSORZIO CASTEL DEL MONTE, FINANZA, FRANCESCO LIANTONIO, PROSIT GROUP, PUGLIA, TORREVENTO, Italia
Francesco Liantonio, presidente Cantine Torrevento, in Puglia

Di solito, a fare notizia, sono i fondi che investono nelle cantine. Ma questa volta, il percorso è all’inverso: “l’azienda vitivinicola Torrevento ha riacquistato da Prosit Group Spa la quota di partecipazione del 51% detenuta in Cantine Torrevento. Con l’uscita da Prosit Group, Torrevento torna, pertanto, a detenere il 100% del controllo societario della cantina”. Così una nota dell’azienda guidata da Francesco Liantonio, tra le realtà più importanti di Puglia e del territorio di Castel del Monte, ai cui piedi giace la cantina (e con lo stesso Liantonio che è presidente anche del Consorzio Vini Castel del Monte).
L’operazione, spiega ancora la nota, “si colloca all’interno di un più ampio processo di evoluzione delle strategie aziendali di Cantine Torrevento e Prosit Group. Essa riflette una visione orientata alla valorizzazione delle rispettive competenze e alla focalizzazione su specifici obiettivi aziendali”.
Con Prosit Group (controllata dal Made in Italy Fund di Quadrivio e Pambianco, ndr) che ora, dunque, vede nella sua compagine, come da sito ufficiale, La Cantina di Montalcino, Tenuta di Collabrigo, Nestore Bosco e Casa Vinicola Caldirola (oltre all’importatore americano Votto Wines).
L’iniziativa, si legge nella nota ufficiale, “è stata gestita da Cantine Torrevento con l’obiettivo primario di posizionare ulteriormente il brand Torrevento e i marchi dell’azienda pugliese sui mercati nazionali e internazionali, offrendo una vasta gamma di vini portatori di grande carica identitaria, di tipicità regionale e di perfetta tracciabilità di filiera, grazie alla presenza di una importante realtà di vigneti di proprietà”.
“Ringrazio l’intero management di Prosit Group per aver condiviso e concluso l’operazione oltre che per l’esperienza vissuta in questi anni, il tutto sempre basato su stima e collaborazione reciproca”, commenta Francesco Liantonio, presidente Cantine Torrevento.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: ACQUISIZIONI, CASTEL DEL MONTE, CONSORZIO CASTEL DEL MONTE, FINANZA, FRANCESCO LIANTONIO, PROSIT GROUP, PUGLIA, TORREVENTO

Altri articoli