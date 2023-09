Tra cali di vendite, ritorno al pre-Covid e difficoltà, l’economia del vino vista dai territori

Le riflessioni dei vertici di grandi denominazioni come Prosecco Doc, Lambrusco, Chianti e Barbera d’Asti e vini del Monferrato. Tra consumi in calo e conti al ribasso, ma come da previsioni, e in molti casi letti come un ritorno ai livelli di normalità pre-Covid, dopo i boom legati all’euforia post pandemia. Con un 2023 che, se si chiuderà con un piccolo calo di volumi e fatturati vendute rispetto ad un 2022 per molti da record, sarà comunque un anno positivo …

