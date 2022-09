“Tra i filari emergenza superata. Ma preoccupano i costi dell’energia, soprattutto per il vetro”

Il presidente Unione Italiana Vini - Uiv, Lamberto Frescobaldi a WineNews: “le cantine non sono energivore, ma gli aumenti si sentono, e il settore degli spumanti, che ha bisogno di più refrigerazione, è più colpito di altri. E per tutti pesano i rincari enormi su vetro e carta, bottiglie ed etichette, che sono anche difficili da trovare. Non piace farlo, ma per tutto per il settore chiederemo il credito di imposta come fatto da altri. Il vino è una parte importante della nostra economia”.

