Tra imprese, ristoranti e cantine, nelle pieghe del “decreto Sostegni”, ora in Gazzetta Ufficiale

A WineNews l’analisi dell’avvocato Marco Giuri. “Alcune novità vengono introdotte, ma per la ristorazione ci sono solo piccoli contributi. Bene l’incremento dei fondi per la filiera agricola. Ma serviranno altre forme di aiuto, in particolare per il settore dei ristoranti, come l'esenzione dal pagamento di certi tributi, o la concessione del suolo pubblico gratuitamente come successo nell'estate del 2020, che è auspicabile arrivi nei prossimi mesi”.

