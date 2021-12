Tra “Nutrinform”, dossier Prosék e Pac, il Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli

“Nel 2021 bilancio positivo se guardiamo all’export, e ad alcuni passa avanti sulla Pac grazie all’Italia, ma anche tante criticità, dai danni legati alle calamità naturali nelle campagne ai grandi temi della tutela del lavoro e del reddito del lavoro agricolo. Bene che i consumatori apprezzino più il Nutrinform del Nutriscore “a semaforo”, che non poggia su nessun base scientifica. Nella Pac bene la conferma dell’Ocm Vino, prodotto che non può essere messo in discussione, perchè il suo consumo consapevole non ha nessun effetto negativo sulla salute”.

