Tra Pnrr, manovra ed Europa, il futuro dell’agricoltura italiana secondo Confagricoltura

A WineNews il pensiero di Massimiliano Giansanti, presidente della più importante organizzazione delle imprese agricole del Belpaese. “Il Recovery Plan sarà una grande occasione per superare tutto quello che ha limitato le capacità competitive del “sistema Italia”. In Italia sono oltre 40 anni che manca un piano pluriennale per l’agricoltura, ci sono imprese di grande successo, ma manca una visione di insieme”.

