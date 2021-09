Tra vendemmia, mercato e sostenibilità: la visione di Giuseppe Liberatore, dg Valoritalia

Le riflessioni, in un momento vitale per il vino italiano, dettate dai numeri letti dal più importante ente certificatore del settore. “La vendemmia arriva in una situazione di mercato in forte crescita, forse anche oltre le aspettative, segno che li settore ha tenuto meglio di altri alla pandemia. Il peso delle certificazioni di sostenibilità è sempre più forte sui mercati, e presto arriverà lo standard. Ed il pegno rotativo sta prendendo piede, misura utile anche oltre l’emergenza”.

Copyright © 2000/2021