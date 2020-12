Trattoria La Brinca

Dal 1987 la famiglia Circella porta avanti la migliore cucina del territorio della Valgraveglia. La Brinca di Ne - Trattoria e Bottega non ha mai abbandonato i sapori tradizionali. Celebre per la sua cantina sterminata, ma anche per tanti piatti preparati con sapienza e originalità, La Brinca è un’osteria a gestione familiare che resta indelebile in chi l’abbia frequentata anche solo una volta. Dai ravioli alla brace al Prebugiun di Ne - l’antico piatto unico dei Contadini, fatto di patate e cavolo nero - alle foglie di borragine in pastella e fritte; dalla Baciocca - torta di patate Quarantina bianca Genovese e cipolle, agli gnocchetti e le Picagge, conditi con il pesto fatto solo al mortaio più la Prescinseua, la tradizionale cagliata acida Genovese; dalla punta di vitello alle bacche di ginepro al maialetto a cottura lenta all’alloro con le castagne o all’agnello con le uova e maggiorana, per poi finire con il Brinchetto, semifreddo di creme, caffè e nocciole o la torta soffice di ricotta dell’Aveto, miele, uvetta e pinoli.

