“Un nuovo stile per Bertani, una nuova visione per il vino italiano”: a WineNews, Andrea Lonardi

Le riflessioni del Master of Wine Italiano e Chief Operating Officer di Angelini Wines & Estates. “Il mio titolo è importante per me, per l’Italia del vino e per l’azienda per cui lavoro, che mi ha dato la possibilità di esercitare ogni giorno quello che facevo nel mio percorso per diventare Master of Wine, ed è stato un grande vantaggio. Il nostro Valpolicella Ognisanti, con Bertani che rimette al centro vitigni e territorio, più che il metodo dell’appassimento, nasce anche da questa esperienza, da una visione mondiale, più ampia e vasta del fare vino, propria dei Master of Wine”.

Copyright © 2000/2023