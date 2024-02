Un racconto della diversità: ecco la “Carta dei vigneti e delle Zone della Franciacorta”

Ma non è una classificazione. Le riflessioni del presidente del Consorzio del Franciacorta, Silvano Bresciani, e del cartografo Alessandro Masnaghetti. 134 le zone individuate, aree omogenee in termini di paesaggio, storia, toponomastica e tradizione. Brescianini: “il primo passo era individuarle, ora i produttori le valorizzeranno”. Masnaghetti: “le zone non si individuano solo con la geologia. Parlare di classificazione è prematuro. Forse tra 70-80 anni. Il vino lo fanno gli uomini”.

Copyright © 2000/2024