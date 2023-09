“Una “Doc Campania” per il vino? Percorso affascinante, ma salvaguardiamo storia e diversità”

A WineNews, da Pompei, Ilaria Petitto, alla guida di Donnachiara e vicepresidente del Consorzio Vini d’Irpinia. “Abbiamo denominazioni storiche, produzioni diverse e spesso di alta collina. In Irpinia poi abbiamo denominazioni che sono più conosciute nel mondo della stessa Campania. Comunque un brand regionale può servire, ma dobbiamo capire come tutelare tutti senza penalizzare nessuno. Il nostro gap con altri territorio d’Italia è il non sapersi raccontare”.

