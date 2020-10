Uovodiseppiamare di Pino Cuttaia

Proprio in quest’anno infausto, lo chef Pino Cuttaia ha sfidato tutto e tutti, non solo continuando ad animare il ristorante La Madia e la bottega-laboratorio uovodiseppia, ormai consolidate tappe dagli itinerari dei gourmet, ma aprendo un nuovo spazio: uovodiseppiamare sulla spiaggia di Licata. Un paesaggio marino dal quale nascono anche molti suoi piatti che portano in sé non solo il sapore, ma i luoghi stessi; piatti con ingredienti di mare, ma non solo, perché nella cucina di Cuttaia si ritrova il mare anche in piatti in cui non vi è traccia del pesce. Uovodiseppiamare esprime la filosofia dello chef tra gli storici piatti de la Madia e quelli di “mare e fuoco” che portano avanti il tema della cucina domestica di alta qualità, ma allo stesso tempo fatta di ingredienti semplici, talvolta considerati poveri, ai quali Cuttaia ha saputo dare valore e dignità. Uovodiseppiamare diventa insomma uno altro spazio dove imparare che la cucina è cultura e che può essere vissuta anche con elegante semplicità, godendosi in riva la mare gli ultimi raggi di sole tiepidi di questo difficile 2020.

