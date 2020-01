Valorizzazione dei cru, sostenibilità, comunicazione: il futuro del Barolo secondo Matteo Ascheri

Da Grandi Langhe, nelle parole del presidente del Consorzio di Barolo e Barbaresco, le strategie per il futuro di un territorio in salute “grazie alle scelte del passato. Ora siamo noi che siamo chiamati a fare scelte che costruiscano il lungo percorso che ancora c’è da fare. Che passa dalla valorizzazione delle nostre Menzioni Geografiche, dal freno alla vendita del vino sfuso, dal miglioramento del posizionamento e da un progetto di sostenibilità vera e tangibile. Barolo e Barbaresco devono puntare su maggiore qualità e valore, non su maggiore quantità”.

